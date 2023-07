Auxiliar do Santos projeta jogo contra o Botafogo: 'Um adversário difícil'

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro com 12 pontos de vantagem, o Botafogo vive um ótimo momento nesta fase da temporada e tem chamado atenção dos rivais. Na competição, o próximo adversário é o Santos. As duas equipes se enfrentarão no próximo domingo, 23, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na entrevista coletiva após a derrota por 4 a 1 sofrida diante do São Paulo, o auxiliar-técnico do Peixe, Felipe Endres, que comandou o time na beira do campo no lugar do suspenso Paulo Turra, projetou o jogo contra a equipe alvinegra e afirmou que será uma partida contra um adversário difícil.

"Toda derrota pesa, em um clássico ainda mais. Precisamos nos unir, abraçar e nos olhar. Todo o clube precisa disso, é o clube que precisa sair dessa situação. O Botafogo é um adversário difícil, mas temos que focar na gente. Focar em nós e nos superarmos mais e mais", disse Endres.

Vale lembrar que, devido aos episódios de violência no clássico com o Corinthians, no dia 21/6, o Santos seguirá jogando na Vila Belmiro com os portões fechados.

"Lamentamos jogar sem torcida, é a história do clube, não poder contar com ela nesse momento nos prejudica muito. Precisamos desse apoio, desse 12º jogador", completou.