Destaque do Botafogo, Adryelson chama a atenção de clube russo

Um dos destaques da excelente temporada do Botafogo, o zagueiro Adryelson continua sendo observado pelo mercado europeu. Após ter ofertas recusadas pelo Alvinegro por outros clubes europeus, o jogador de 25 anos atrai o interesse do Dínamo de Moscou, da Rússia. As informações são do "UOL".

Os russos já iniciaram os primeiros contatos com o Botafogo para a contratação do zagueiro. Entretanto, nenhuma oferta foi apresentada pelo clube. O Alvinegro pensa que Adryelson está avaliado entre 6 e 7 milhões de euros (entre R$ 32,5 e 38 milhões).

O Botafogo já recusou outras ofertas vindas do futebol europeu por Adryelson. Essas vieram do Besiktas, da Turquia, do Olympique de Marselha, da França, da Udinese, da Itália, e do Olympiacos, da Grécia. O Alvinegro, entretanto, nem quis conversar sobre a possibilidade de vender o zagueiro de 25 anos.

Adryelson foi contratado pelo Botafogo no ano passado em negociação junto ao Sport. Desde então, o zagueiro é uma das unanimidades na defesa do clube, fazendo uma dupla de excelente desempenho com Victor Cuesta. O jogador de 25 anos, até agora, fez 53 partidas com a camisa do Alvinegro e marcou três gols.