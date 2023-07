Kayque retorna ao Botafogo para tratar lesão no joelho

Rio - Kayque precisou retornar ao Botafogo para tratar uma lesão no joelho direito, e seu empréstimo para o RWD Molenbeek, equipe belga controlada por John Textor, precisou ser adiado.

O jogador passará por uma artroscopia no local, com tempo de recuperação estimado em apenas 30 dias. Depois disso, o jogador viajará novamente para se juntar ao novo clube e assinar contrato de empréstimo até junho de 2024 - na Bélgica, a janela de transferências para contratações se encerra apenas em setembro.

A transferência dentro da rede de clubes de Textor visa dar experiência ao volante, que não contava com espaço no elenco do Botafogo. A oportunidade de atuar na elite belga também foi valorizada, já pensando em projeção no futebol do velho continente.