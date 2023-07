Botafogo: eleito craque do mês do Brasileirão, Tiquinho decide fazer doação para a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré

Rio - Eleito o craque do mês de junho do Brasileirão 2023, Tiquinho Soares, do Botafogo, escolheu doar uma tonelada de alimentos para a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré. A missão da organização é "tecer as redes necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 16 favelas da Maré" ( clique aqui e conheça ).

Vale lembrar que o craque do Brasileirão do mês tem direito a destinar uma tonelada de alimentos a uma instituição pré-selecionada do Instituto Assaí, que é uma organização social do Assaí Atacadista, parceria da CBF.

"A doação vai para a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré. Espero que ajude o pessoal aí. Estamos juntos. Gostaria de agradecer ao pessoal do Instituto Assaí e do Assaí Atacadista por mais uma doação", disse Tiquinho Soares, ao site da CBF.

Cabe mencionar que o atacante foi eleito o craque do campeonato pelo terceiro mês seguido - ele já havia levado os prêmios do meses de maio e abril. Em junho, Tiquinho marcou quatro gols em quatro partidas disputadas. A eleição é feita a partir de votos de jornalistas convidados pela entidade.