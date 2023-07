Botafogo lança coleção especial de camisas do atacante Tiquinho Soares

Rio - Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, e uma das referências do Botafogo, Tiquinho Soares vem conquistando o coração da galera alvinegra e ganhou uma linha especial de camisas do clube. Aproveitando a boa fase, o Glorioso estampou a famosa comemoração do atacante na nova coleção em parceria com a Reserva INK.

De acordo com o clube, em comunicado, a missão é explorar a imagem do grande nome do elenco, que conta com alta empatia popular e grande aceitação entre o público infantil. Em uma plataforma digital, o Botafogo já colocou todas as peças à venda. A linha conta com camisas masculinas e femininas, casacos de moletom e parte infantil. De acordo com o site "FogãoNET", os produtos fizeram sucesso e mais de 1.500 itens foram comercializados em duas horas.

"Esse projeto simboliza uma nova oportunidade para nós. Teremos liberdade de criação e agilidade junto à Reserva INK, o que amplia o nosso repertório e valoriza nossas campanhas. A linha do Tiquinho abre portas para futuras novas coleções que estão dentro do planejamento estratégico do nosso programa de licenciamento", disse Gabriel Assis, Head de Branding do Botafogo.

TÁ CHEGANDO A HORA!

Artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares inspira coleção especial de produtos para a torcida em campanha idealizada pela área de licenciamento do Botafogo!



Saiba como garantir: https://t.co/E7sCaInWl5#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/eXWXeI4EuS — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 18, 2023

O Botafogo reformulou o Departamento de Branding, que conta com o setor de licenciamento de produtos, e contratou profissionais de destaque para alavancar as ações. Diretor de Comunicação, Julio Gracco comentou sobre o novo passo.

"John Textor e Thairo Arruda nos deram a missão de dar uma nova roupagem à área de licenciamento, investindo na produção de itens que estejam no dia a dia do torcedor e que representem uma importante linha de receitas. A equipe está sendo desafiada a buscar produtos criativos que falem a linguagem do torcedor e faça com que a paixão pelo Botafogo se converta em muitas compras."