Botafogo: goleiro João Fernando passa por cirurgia para correção de fratura na mão

Rio - O Botafogo informou que o goleiro João Fernando foi submetido a uma cirurgia para a correção de fratura na mão esquerda, na noite desta terça-feira, 18. O procedimento, que foi finalizado com sucesso, contou com o acompanhamento do departamento médico do Alvinegro. Ainda de acordo com o clube, ele receberá alta hospitalar já na quarta-feira e tem previsão de retorno em seis semanas.

João Fernando, vale lembrar, foi oficializado como reforço do Botafogo no dia 27 de dezembro de 2022. Inicialmente, ele veio para o time que iniciaria a disputa do Campeonato Carioca. Apesar disso, por vezes já foi relacionado para jogos do time principal para ser a terceira opção da meta alvinegra, atrás de Lucas Perri e Gatito.

O arqueiro, de 22 anos, chegou após longa passagem pelo Flamengo. No Rubro-Negro, João foi bicampeão carioca pelo time profissional e conquistou na base os títulos do Brasileirão sub-20 e da Copa do Brasil sub-17.