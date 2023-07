Bruno Lage é regularizado no BID, e poderá estrear pelo Botafogo nesta quarta

Rio - Novo treinador do Botafogo, Bruno Lage poderá fazer sua estreia pelo Botafogo nesta quarta-feira. O português, de 47 anos, teve seu nome regularizado pelo BID e está liberado para comandar o Alvinegro na partida contra o Patronato, da Argentina, pela Sul-Americana, às 19 horas, no Nilton Santos.

Lage assume o comando do Botafogo que vive grande fase. Perto das oitavas de finais da Sul-Americana, o Alvinegro lidera o Brasileiro com 39 pontos, com 12 a mais que o segundo colocado. Nas últimas quatro partidas, o Glorioso tem 100% de aproveitamento, tendo sido comandado por Cláudio Caçapa, que assumiu como interino, após a saída de Luís Castro.

Para garantir a classificação para as oitavas de finais da Sul-Americana, o Botafogo pode perder até mesmo por um gol de diferença. Caso avance, o Glorioso irá encarar o Guarani, do Paraguai, na próxima fase da competição.