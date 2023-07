Gatito Fernández pode voltar a ser titular do Botafogo contra o Patronato

Rio - O Botafogo pode ter uma novidade em sua escalação para enfrentar o Patronato-ARG, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após quase um ano, o goleiro Gatito Fernández tem chances de ser titular.



Titular absoluto da posição, Lucas Perri tem dores no joelho por conta de uma pancada no jogo de ida, na Argentina. Como o Glorioso tem a vantagem por ter vencido por 2 a 0, a tendência é que alguns jogadores sejam preservados.



Dos titulares, apenas Víctor Cuesta deve iniciar a partida. O zagueiro argentino levou terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino e terá que cumprir suspensão contra o Santos, no domingo (23).



Com isso, a provável escalação do Botafogo tem Gatito Fernandez, Di Plácido (JP Galvão), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Breno e Gustavo Sauer (Lucas Fernandes); Matías Segovia, Janderson e Carlos Alberto (Diego Hernandez).



A partida marcará a estreia de Bruno Lage no comando do Botafogo. O treinador teve sua situação regularizada nesta quarta (19) e está liberado para ficar à beira do campo.