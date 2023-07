Presidente do Botafogo mostra otimismo por novas contratações 'Estão saindo do forno'

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, confirmou que o Alvinegro irá ao mercado nesta janela de transferências. Em entrevista ao canal "Resenha Alvinegra", ele revelou, inclusive, as posições que o clube busca para novos reforços.

"Está saindo aí no forno, vão sair algumas contratações. Lateral-direito, tem um atacante, vai sair. Até o final da janela a gente vai anunciar", garantiu Durcesio Mello.

Durcesio também comentou sobre a luta do Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na liderança do torneio com 39 pontos, 12 na frente do vice-líder, Flamengo. O dirigente se mostrou confiante com o possível tricampeonato do clube de General Severiano.

"Estou muito otimista, falta muito campeonato. Mas faltam 12 vitórias em 23 jogos", concluiu.