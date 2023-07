Botafogo define estratégia e dividirá datas de lançamento da nova linha de uniformes

Rio - O Botafogo definiu mais alguns pontos do lançamento da nova coleção de uniformes, a primeira da SAF com a presença de uma marca de materiais esportivos. As primeiras camisas comercializadas serão as alvinegras e as brancas, com data prevista para o dia 27 deste mês, conforme antecipou o Diretor Geral Thairo Arruda.

Os uniformes da cor preta, no entanto, só serão divulgados em agosto, como estratégia para poder alavancar as vendas das camisas produzidas pela empresa Reebok. O clube também disponibilizará linha de treino, que vem sendo elogiada internamente no processo de confecção. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

A data de estreia do novo uniforme também já foi definida. Será na partida contra o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de julho, no Estádio Nilton Santos.