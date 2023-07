Botafogo segue com negociações por lateral-direito de clube uruguaio

Rio - O Botafogo segue com as negociações para contratar o lateral-direito Mateo Ponte, do Danubio, do Uruguai. O Glorioso, que busca reforço para o setor nesta janela de transferências após a grave lesão de Rafael , tem somente Di Placido à disposição. As informações são do jornalista Matheus Medeiros, no Twitter.

Mateo Ponte, de 20 anos, é considerado um dos jogadores promissores do Uruguai. O lateral foi destaque da seleção uruguaia na campanha do título mundial do sub-20. Em breve, ele deve começar a figurar como jogador do time principal de seu país.