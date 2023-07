Com Gatito e mais novidades, Botafogo está escalado com time misto para enfrentar o Patronato

Rio - O Botafogo está escalado com time misto para a partida contra o Patronato, que acontecerá às 19h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Dentre as novidades, a principal é a presença de Gatito Fernández, que não entra em campo desde o dia 07 de novembro de 2022, quando luxou o ombro esquerdo e precisou passar por cirurgia.

Dessa forma, o Alvinegro está definido com: Gatito; Di Plácido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Gustavo Sauer; Matías Segovia, Luis Henrique e Janderson.

O confronto desta quarta marcará a estreia do técnico Bruno Lage. O Botafogo conseguiu regularizar o português , e ele comandará o time à beira do gramado.

Também cabe mencionar que Marlon Freitas não está à disposição porque pegou gancho de dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Magallanes. Ele já cumpriu um e cumprirá o segundo nesta noite.

Em tempo: a partida desta noite é válida pelo jogo da volta dos playoffs da Sul-Americana. Como venceu o duelo de ida por 2 a 0, o Glorioso pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas da competição, fase em que enfrentará o Guaraní, do Paraguai.