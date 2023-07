Treinador do time feminino do Botafogo entra na mira de seleção africana

Rio - O Botafogo pode passar por mais um processo de reformulação em seu departamento de futebol. Técnico da equipe feminina, Gláucio Carvalho vem recebendo sondagens de clubes da Série A1 do Brasileirão e também foi alvo de contato por parte de uma seleção africana.

Gláucio comanda o Botafogo desde o início do projeto, chegou a ser realocado para o cargo de coordenador técnico, mas reassumiu o time após a saída de Gustavo Roma. As informações são do jornalista André Hernan.

Na última temporada, o Botafogo conquistou o acesso à elite do Brasileirão Feminino.