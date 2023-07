Luis Henrique admite partida ruim do Botafogo no Nilton Santos em empate diante do Patronato

Rio - Autor do gol do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Patronato (ARG) , que classificou o Glorioso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atacante Luis Henrique admitiu o desempenho abaixo do esperado da equipe alternativa na noite desta quarta-feira (19), no Estádio Nilton Santos.

"Feliz pelo gol, mas acho que tivemos um pouco de dificuldade por culpa nossa mesmo. Por achar que o jogo seria fácil relaxamos um pouco, eu creio, e acabamos tomando o empate. Não vemos deixar isso acontecer mais", disse o jogador após o jogo, em entrevista ao "Paramount+".

O Botafogo abriu o placar logo cedo, aos três minutos, mas viu a equipe argentina crescer na segunda etapa, empatar o duelo, e ter um gol anulado na reta final.

"Tivemos grandes chances, poderíamos ter matado o jogo com mais facilidade. Sofremos mais do que mantivemos a performance, mas é virar a página, não deixar mais isso acontecer e seguir forte."

Líder do Campeonato Brasileiro com 12 pontos de diferença, o Botafogo, que já contou com Bruno Lage, volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmito.