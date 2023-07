Bruno Lage comenta empate do Botafogo e ressalta ponto positivo: 'Conhecimento ainda maior do grupo'

Rio - O empate em 1 a 1 com o Patronato-ARG no Estádio Nilton Santos , nesta quarta-feira, 19, marcou a estreia do técnico Bruno Lage à frente do Botafogo. Após a partida, em entrevista coletiva, o falou sobre seu primeiro jogo à frente do Alvinegro e destacou que pôde ter um conhecimento ainda maior do grupo.

"Independentemente da estreia, nós queríamos ter ganho o jogo, mas o mais importante é o resultado da eliminatória. E com certeza saio daqui hoje com o conhecimento ainda maior do grupo. O que tiro de positivo é essencialmente isso: o conhecimento do que tiramos do grupo. Está aqui ao meu lado um exemplo do meu lado (Gatito Fernández). A equipe vem de uma sequência de jogos muito pesada, muitas viagens, muitas vezes a mesma escalação e nós precisamos de todos", disse Bruno Lage.

"Hoje, acho que foi o exemplo disso. Por ter muita gente sem ter os 90 minutos, a partir dos 70, 75 minutos, sentiu-se uma quebra, que é normal, principalmente para quem não tem 90 minutos. Em função do resultado da primeira eliminatória, em função daquilo que foi o último jogo aqui em casa e o próximo jogo, no domingo, acho que fizemos a gestão perfeita, o que nos permite ter muita gente com minutos e um maior conhecimento do grupo da minha parte", continuou.





"A primeira palavra que eu tenho a dizer do grupo e desses dias de trabalho é realmente o coletivo que eles têm, a união que eles têm. É graças a isso e ao trabalho que deles enquanto equipe que têm feito este percurso muito bom. A cada dia, a cada momento temos a oportunidade de conhecer os atletas - aqueles que vão jogando, aqueles que vão entrando. Sentir também, porque são coisas completamente diferentes, ver jogadores entrando faltando 20, 30 minutos. São situações diferentes. Acho que hoje foi isso, dar oportunidade também", contou Bruno Lage.

"O Mati (Segovia) ainda não tinha sido titular, fez mais de 45 minutos. O Danilo voltou a fazer 90 minutos, o Sauer voltou a jogar, o Janderson fez um bom jogo e deu resposta e continuidade ao trabalho que ele tem feito. O que prometemos sempre é trabalho e foi com essa missão que nós viemos. A palavra que mais utilizei nesses dois dias, foi de trabalho e de dar continuidade ao trabalho. O que vamos sentir a cada momento que podemos melhorar, vamos treinando para melhorar", concluiu.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Botafogo levou o melhor no placar agregado (3 a 1) e avançou às oitavas de final da Sul-Americana. O adversário do time de Bruno Lage nesta fase da competição será o Guaraní, do Paraguai.

Agora, o Alvinegro vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. A partida é valida pela 16ª rodada da competição.