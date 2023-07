Maratona de jogos no Brasileiro e na Sul-Americana não preocupa nova comissão técnica do Botafogo

Rio - Alvo de críticas de boa parte dos treinadores, o calendário do futebol brasileiro não é motivo de preocupação para Bruno Lage. O técnico do Botafogo afirmou estar acostumado com a rotina de jogos e comparou a frequência de partidas no Brasil ao seu período como treinador no futebol português.

"Minha experiência do passado é sempre assim, jogava Champions e Liga com o Benfica semana e fim de semana. Trata-se essencialmente de olhar para cada jogador nos momentos e escolher o melhor onze. Hoje (contra o Patronato) esse foi o melhor onze. Semana passada fizemos um jogo em um campo muito pesado e hoje sentimos isso. Não é poupar, mas sim ver quem está melhor. Não vou olhar para daqui a três meses, e sim para o momento", disse.

O Botafogo está disputando duas competições neste momento, a Sul-Americana em que terá pela frente o Guarani, do Paraguai, nas oitavas de finais, e o Alvinegro, que lidera com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. No domingo, o clube carioca encara o Santos, na Vila Belmiro.

"Para o Santos, preciso ver como eles jogam. Meus jogadores querem vencer e só querem vencer. As palavras são de união e trabalho. São as palavras que eles mais usam e que eu mais uso", afirmou Lage.