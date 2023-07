Por 'título do turno', Tchê Tchê projeta partida do Botafogo contra o Santos: 'Sei da dificuldade'

Após garantir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana , o Botafogo vira a chave para seu melhor cenário. Na liderança da Série A, o Glorioso encara o Santos, no domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Para o volante Tchê Tchê, não será um duelo fácil.

"(O Santos é) uma equipe muito forte dentro da Vila. É melhor jogar sem a torcida deles. Nós sabemos que é um alçapão lá. Já joguei algumas vezes, sei da dificuldade. Vamos respeitar a equipe, mas o intuito é sempre vencer dentro e fora de casa", disse após a partida pela Sul-Americana.

Sob o novo comando do treinador Bruno Lage, o Botafogo fará sua primeira partida do Brasileirão com o português à frente. Sobre essa mudança, Tchê Tchê acredita a equipe passará por um processo até se adaptar a forma de trabalho do novo técnico.

"Tudo muito novo. O Caçapa acabou de sair. Ele (Bruno Lage), teve uma primeira conversa com a gente. Vamos nos adaptar ao que ele nos passar, entender o que ele quer e seguir", concluiu.

Uma vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, dará ao Botafogo o título simbólico de campeão do primeiro turno da Série A. Caso derrote o Peixe, o Glorioso chegará aos 42 pontos. O Grêmio, terceiro colocado, com um jogo a menos, é a equipe que pode fazer a maior pontuação do primeiro turno, sem ser o Alvinegro, mas no máximo alcançará 41 pontos.