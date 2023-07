Empresário estampa ônibus no Rio de Janeiro exaltando campanha do Botafogo: 'Segue o líder'

Rio - Vivendo momento incrível no Campeonato Brasileiro, na ponta da tabela de classificação com 13 vitórias em 15 rodadas, o Botafogo vem crescendo a cada jogo e virou tema até no trânsito do Rio de Janeiro. Um empresário estampou 80 ônibus com mensagem "segue o líder", febre na torcida alvinegra.

O responsável pela ação é Paulo Ramos, apelidado de "PJ", que negociou para incluir a arte na parte traseira dos carros. Na arte, o empresário também divulga a conta oficial do presidente Durcesio Mello, seu amigo pessoal. Em entrevista ao site "ge", Paulo explicou o movimento.

"Trabalho com comunicação visual e não é a primeira vez que faço busdoor com o Botafogo. Quis exaltar com o que time está fazendo. Já fiz placas do time ter sido campeão 100% no Carioca, campeão em 2010, até ganhei uma plaquinha do clube e me chamaram para fazer parte da diretoria. Agora com o Botafogo com dois anos de SAF dando essa aula de administração eu quis dar esse presente", disse.

A situação "explodiu" nas redes sociais, e Paulo dará mais um passo. No próximo compromisso do Glorioso em casa, no dia 30, contra o Coritiba, o empresário irá distribuir os adesivos nos bares e arredores do Estádio Nilton Santos para ampliar o alcance.

"Só falam de São Paulo, quero que falem daqui. No Rio só dizem que tem o Flamengo, às vezes o Fluminense, foi mais uma brincadeira para mostrar que o Botafogo também tem espaço", destacou.

Após conquistar a classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana com o empate em 1 a 1 com o Patronato (ARG), o Botafogo volta a focar no Brasileirão. O próximo compromisso será no domingo (23), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro.