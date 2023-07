Marçal comemora um ano da estreia no Botafogo: 'Estou muito feliz'

Nesta quinta-feira (20), o lateral-esquerdo Marçal completa um ano da sua estreia pelo Botafogo. A primeira partida do jogador foi contra o Santos, que curiosamente é o próximo adversário do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Ao portal "ge", o camisa 21 do Glorioso celebrou a data e ressaltou as mudanças no clube desde a sua chegada.

"Eu completo um ano de clube agora e ver o quanto o clube mudou nesse um ano que eu estou aqui é gratificante de certa forma. Saber que estou fazendo parte dessa mudança é muito gratificante. Estou feliz de estar no Botafogo, tem mostrado o quão grande é o clube. A mudança para SAF fez com certeza toda a diferença, mas sobretudo o trabalho que vem sendo feito. É um trabalho muito profissional, têm sido cirúrgicos nas contratações, na maneira como têm feito o clube evoluir em todos os aspectos aqui dentro. Estou muito feliz, é muito gratificante fazer parte disso, dessa mudança do Botafogo. Tenho certeza que é daí pra cima", contou Marçal.

Na expectativa de ser campeão brasileiro pelo Alvinegro, o jogador falou sobre a vantagem de 12 pontos que o time construiu na liderança do torneio e como o elenco tem trabalhado para focar na competição mesmo com uma ampla diferença em relação ao segundo colocado.

"É muito bom, obviamente, ter um pouco de gordura para queimar. Mas vamos tentar não queimar e além disso aumentar ela durante o campeonato. A única maneira de fazer isso é manter os pés no chão, lembrar a rapaziada que a gente não ganhou nada ainda, que é mais um jogo importante e que a gente é capaz de vencer. É manter o foco. É o único caminho de trabalhar com essa vantagem. É não se acomodar e tentar ampliar. Acho que a rapaziada tá com esse pensamento, essa gana de ganhar pontos. Acho que tem tudo para no final a gente conseguir ter uma vantagem boa sobre o segundo colocado", acrescentou.

Aos 34 anos, Marçal é um dos jogadores mais experientes e dono da braçadeira de capitão do Glorioso. No seu primeiro ano de Botatfogo, o lateral marcou dois gols e deu seis assistências em 43 jogos disputados até aqui.

Em tempo: o Alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.