Botafogo conta com retornos de Victor Sá e Matheus Nascimento em treinamento

Rio - Após o empate em 1 a 1 com o Patronato (ARG), que levou a equipe às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo teve duas boas notícias pensando no compromisso com o Santos, no domingo (23), pela 16ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Os atacantes Victor Sá e Matheus Nascimento treinam normalmente com o elenco e podem reforçar o time comandado por Bruno Lage.

Victor Sá não atua desde o empate contra o Magallanes, no dia 29 de junho, em 1 a 1, na última partida comandada por Luís Castro, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, por problemas físicos. Já Matheus Nascimento foi a campo pela última vez na vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, quatro dias antes, devido à lesão muscular.

Quem segue fora é o meia Gabriel Pires, com um problema na panturrilha direita. Ele passa por processo de recondicionamento físico e ainda não trabalha com o grupo no CT Lonier.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 39 pontos e tem 12 de vantagem em relação ao Flamengo, vice-líder na competição.