Wilson Manafá pede alto, e Botafogo esfria interesse por ex-jogador do Porto

Rio - Em busca de um lateral-direito, o Botafogo avaliou a contratação de Wilson Manafá, de 28 anos, que defendeu o Porto na última temporada. No entanto, de acordo com informações do portal "GE", a tendência é que o Alvinegro busque a contratação de outro nome para o setor.

O português teria feito uma pedida alta para os padrões alvinegros. Além disso, o Alvinegro teria avaliado a necessidade de contratar um lateral mais defensivo. Atual titular da posição, Di Placido é considerado uma boa alternativa ofensiva para a posição.

Com a lesão de Rafael, que só voltará a atuar em 2023, a contratação de um lateral-direito se tornou prioridade no Botafogo. Além disso, o clube carioca também avalia reforços para outras posições.