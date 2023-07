Gabriel Pires faz transição para o campo e treina para estar disponível contra o Coritiba

O Botafogo pode ter uma novidade para a partida contra o Coritiba, no dia próximo 30. O volante Gabriel Pires começou o trabalho de transição para o campo e pode estar disponível para o jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do "ge".

O volante, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico com o Fluminense, em maio. Ele sofreu uma lesão muscular em sua panturrilha e retornou aos treinos em junho. Entretanto, voltou a sentir dores na mesma região e precisou estender o seu tratamento. Agora recuperado, Gabriel Pires trabalha de forma intensa para estar disponível o mais breve possível para o Botafogo.

O jogaodr, porém, não deve estar disponível para o duelo contra o Santos no próximo domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro. Com isso, o técnico Bruno Lage deve ter Gabriel Pires apenas contra o Coritiba, uma semana depois. O jogador disputou 19 jogos em 2023, tendo marcado um gol e dado quatro assistências.