Conmebol define datas dos jogos do Botafogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Rio - A Conmebol definiu as datas e os horários dos confrontos entre Botafogo e Guaraní (PAR) pela fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de ida será no dia 2/8, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, e a volta no dia 9/8, com local a ser definido pela entidade, no mesmo horário.

Por ter encerrado a fase de grupos na liderança, o Guaraní decidirá o confronto no Paraguai. O Botafogo, por sua vez, teve de enfrentar o Patronato (ARG) nos playoffs e avançou com o placar agregado de 3 a 1 (vitória por 2 a 0 na argentina e empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro).

Com os cruzamentos definidos em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, quem avançar no confronto enfrentará o vencedor de Defensa y Justicia (ARG) e Emelec (EQU).