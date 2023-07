Na lista de transferências do Botafogo, Gustavo Sauer rejeitou consultas da Europa e da Arábia Saudita

Rio - O Botafogo tem feito esforço para manter as principais peças do elenco, mas também tem interesse em negociar alguns jogadores. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro deseja a transferência de Gustavo Sauer, porém, tem enfrentado dificuldades, porque o atleta quer continuar fazendo parte do grupo.

Atualmente, Gustavo Sauer se tornou a terceira opção para a ponta direita, atrás de Júnior Santos e de Matías Segovia. Com um salário considerado alto para os padrões alvinegros, a saída do jogador, de 30 anos, é vista com bons olhos pelo Botafogo.

No entanto, Sauer já recusou ser negociado com o RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, e também rejeitou uma sondagem do futebol saudita. O desejo do jogador é de permanecer no elenco e recuperar o espaço com a chegada de Bruno Lage.

O Alvinegro também tem o interesse de recuperar o investimento feito no jogador. No ano passado, o Botafogo desembolsou algo em torno de 2 milhões junto ao Boavista (R$ 10 milhões, na cotação da época) para contratar o atleta. Com 30 anos e atuando pouco, há o receito de que o Sauer perca seu valor de mercado. Na atual temporada, Gustavo Sauer tem 23 jogos pelo Botafogo, com cinco gols marcado e duas assistências.