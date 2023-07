'É um excelente treinador', destaca Marçal, lateral-esquerdo do Botafogo, sobre Bruno Lage

Rio - Contratado pelo Botafogo para dar prosseguimento ao trabalho no comando técnico do time, Bruno Lage fez sua estreia no empate em 1 a 1 com o Patronato-ARG, pela Copa Sul-Americana, na noite da última quarta-feira (19). Um dos líderes do Glorioso, o lateral-esquerdo Marçal, que trabalhou com o português no Wolverhampton-ING, elogiou o profissional e afirmou que o Alvinegro terá um ano feliz com ele.

"O Bruno chega agora com toda a confiança do John (Textor) e da direção. O que eu tenho passado para os meus companheiros é que é um excelente treinador, que vem para agregar, para somar, para dar continuação para o trabalho que feito pelo Castro e pelo Caçapa. Tenho certeza que a gente vai ter um ano feliz com ele", contou o jogador, ao "ge".

O lateral também falou sobre a importância do seu papel como líder no momento de transição após a mudança de técnicos. Aos 34 anos, Marçal é um dos jogadores mais experientes do plantel alvinegro e enverga a braçadeira de capitão do time.

"É tentar manter o clima no vestiário, no clube, o mais leve possível, o mais positivo possível. Quando um treinador sai, principalmente nessa circunstância, começa muita insegurança. Meu papel era mostrar para o grupo que independente de treinador que chegue ou saia, nosso grupo é forte. A gente conquistou isso trabalhando dentro e fora de campo. A rapaziada tem assimilado bem isso e graças a Deus as coisas estão dando certo", completou.



Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo no próximo domingo (23) para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. A bola rola às 16h (de Brasília). Será a segunda partida de Bruno Lage no comando do time.