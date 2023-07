Eduardo não treina e pode ser ausência do Botafogo contra o Santos

O Botafogo pode ter um desfalque de peso para o jogo contra o Santos, neste domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro. O meia Eduardo alegou dores musculares, não treinou nesta sexta e se tornou dúvida para a partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do "ge".

Caso não tenha condições, Eduardo deverá ser substituído por Gustavo Sauer ou Diego Hernández. O Botafogo ainda tem mais um treino antes da partida contra o Santos, neste sábado. Nesta atividade, Bruno Lage deverá saber se poderá contar com o meia, ou terá que substituí-lo.

Desfalque certo para a partida contra o Peixe é o zagueiro Victor Cuesta. O argentino levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (15), e não estará disponível no próximo domingo (23). Com isso, Phillipe Sampaio jogará ao lado de Adryelson na zaga do Botafogo. Em compensação, Marlon Freitas retorna ao time titular, após cumprir o segundo jogo de sua suspensão.

Com 39 pontos, o Botafogo precisa de uma vitória para garantir o "título de campeão do primeiro turno da Série A". O Glorioso lidera a competição com 12 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Terceiro colocado, o Grêmio está 13 pontos atrás, mas tem um jogo a menos.