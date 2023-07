Botafogo envia garantias financeiras para disputar o NBB

Rio - Vivendo grande fase no futebol, líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve voltar às quadras para disputar o Novo Basquete Brasil (NBB). O clube enviou nesta semana as garantias financeiras à Liga Nacional de Basquete, e a oficialização do retorno deve acontecer nos próximos dias.

O Botafogo não disputa o NBB desde a temporada 19/20, que foi interrompida devido à pandemia da Covid-19. Na época, quando a Liga Nacional interrompeu a competição, a diretoria alvinegra interrompeu o projeto em meio à situação financeira delicada com pouco investimento.

Com a separação do futebol, que é comandado pela SAF liderada por John Textor, o basquete fica sob responsabilidade da parte social do Glorioso, presidida por Durcesio Mello. Carlos Salomão, diretor, e Cláudio Maciel, coordenador, administram a modalidade, que vem sendo destaque nas categorias de base.

Quando a dupla assumiu a gestão do esporte, o Alvinegro ainda disputou duas edições do Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Basquete, e está na segunda participação na Liga de Desenvolvimento, da LNB, de atletas na categoria sub-22.

A pré-inscrição para disputar o NBB já havia sido feita e foi confirmada pelo presidente da LNB, Rodrigo Montoro, em entrevista coletiva. A apresentação das garantias financeiras é o último passo para iniciar a montagem do elenco.