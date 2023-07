Brasileirão Sub-20: em jogo de seis gols, Botafogo empata com o Palmeiras no Niltão

Rio - Nesta sexta-feira, 11, Botafogo e Palmeiras empataram em 3 a 3 pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em partida realizada no estádio Nilton Santos, ambas as equipes protagonizaram um duelo eletrizante e bastante disputado durante os 90 minutos, porém os seis gols saíram todos no primeiro tempo. Diego Abreu, Kauê e Kawan marcaram para o Alvinegro, enquanto Allan, Pedro Lima e Ian balançaram as redes pelo lado do Alviverde.

As equipes voltam a se encontrar na próxima terça (25), às 16h (de Brasília). O jogo está marcado para o estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Por causa do empate no primeiro confronto, quem vencer avança para as semifinais. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O adversário de Botafogo ou Palmeiras sairá do duelo entre Corinthians e Grêmio. Na primeira partida, a equipe paulista venceu, fora de casa, o tricolor gaúcho por 2 a 1. A volta será no próximo dia 28, em São Paulo.