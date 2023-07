Contra o Santos, Botafogo tenta superar marca de dez anos

Neste domingo (23), às 16h, o Botafogo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. O líder vai até o litoral paulista enfrentar o Santos, em partida válida pela 16ª rodada. Neste jogo, o clube de General Severiano tenta quebrar um tabu de 10 anos: vencer o Alvinegro paulista na Vila Belmiro.

A última vitória do Botafogo sobre o Santos na Vila Belmiro e foi em 2013, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Naquela ocasião, o Glorioso venceu a equipe paulista por 2x1, com dois gols do atacante Elias, atualmente no Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. O meia Cícero, ex-jogador do clube de General Severiano e do Fluminense, foi quem marcou o gol do Peixe.

Desde então, foram cinco jogos entre Botafogo e Santos que aconteceram na Vila Belmiro, e o Glorioso não venceu mais. Nessas ocasiões, foram quatro vitórias do clube paulista e um empate. A última partida entre as duas equipes no estádio foi na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Peixe ganhou por 2x0, com gols de Marcos Leonardo e Léo Baptistão.

A situação neste ano, entretanto, pesa a favor do Botafogo. O Glorioso lidera o Campeonato Brasileiro com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, Grêmio. Já o Santos vive uma situação dramática na competição, ocupando a 14ª colocação e a apenas quatro pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, Goiás.