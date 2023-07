Com Matheus Nascimento, Victor Sá e Luis Segovia, Botafogo divulga relacionados para o jogo contra o Santos

Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para a partida contra o Santos, que acontecerá às 16h deste domingo, na Vila Belmiro. As principais novidades na lista são os retornos de Matheus Nascimento, Victor Sá e Luis Segovia. Os dois primeiros estão recuperados dos respectivos problemas físicos. Já no caso do zagueiro a expectativa era de que não jogasse mais pelo Alvinegro, tendo em vista que tem acerto com o RW Molenbeek, da Bélgica, por empréstimo

Por outro lado, o Alvinegro não contará com Eduardo. O meio-campista sofreu uma lesão no tímpano após choque com um companheiro no treino da última quinta-feira (20) e retomou às atividades com limitação de contato. Assim, fica de fora do confronto.