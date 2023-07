Tchê Tchê vê singularidade no elenco do Botafogo: 'Um sentido de família maior que nos outros clubes'

Rio - Líder isolado do Brasileiro, o Botafogo não era apontado como um dos favoritos ao título da competição. No entanto, a equipe carioca tem demonstrado em campo um rendimento extraordinário a ponto de abrir grande vantagem sobre os rivais. Em participação no canal do YouTube "Os Cartoloucos", o volante Tchê Tchê apontou uma singularidade do atual elenco alvinegro.

"Desde que eu cheguei, fui muito bem recebido. Todo mundo fala isso, mas o Botafogo tem um sentido de família um pouco maior que outros lugares, talvez. Não tem tanta vaidade, o pessoal do clube é carinhoso, amoroso, todo mundo que trabalha lá então é fácil de lidar", afirmou.

Tchê Tchê, de 30 anos, chegou ao Botafogo no meio do ano passado. O jogador já teve passagem por equipes vitoriosas, tendo sido três vezes campeão do Brasileiro, duas pelo Palmeiras em 2016 e 2018, e uma pelo Atlético-MG em 2021. Na atual temporada, o volante entrou em campo em 39 jogos pelo Botafogo. Ele fez três gols e deu duas assistências.