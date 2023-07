Adryelson valoriza empate do Botafogo no jogo contra o Santos: 'Esse ponto fora de casa é muito importante'

São Paulo - Adryelson valorizou o ponto conquistado no empate do Botafogo com o Santos em 2 a 2 na Vila Belmiro, neste domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro Carioca, vale destacar, perdia o jogo por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo. O próprio zagueiro, de cabeça, marcou o gol que deu números finais à partida.

"Primeiramente agradecer a Deus pela partida que fizemos. Infelizmente saímos atrás, mas conseguimos empatar. Esse ponto fora de casa é muito importante, importante estar somando na tabela. A gente está de parabéns por ter buscado o resultado. Agora é dar continuidade ao trabalho para o próximo jogo", disse Adryelson, ao Premiere.

O jogo desta tarde também marcou a estreia de Bruno Lage à frente do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O português chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de julho, mas só havia comandado o Alvinegro no empate do meio de semana com o Patronato, pela Copa Sul-Americana.

"Ele veio para agregar junto com a gente. Sabemos que ele é um bom treinador. Então, o conhecimento tático que ele está dando para gente está sendo muito importante. Está vindo para somar, isso que importa. Agora é ver o que ele tem para falar para gente ao longo da semana", completou o zagueiro.