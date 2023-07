Botafogo terá desfalque importante para a partida contra o Coritiba

Rio - O técnico Bruno Lage não contará com Adryelson para o jogo diante do Coritiba, que acontecerá na semana que vem. Isso porque o zagueiro do Botafogo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Santos, neste domingo, 23, e precisará cumprir suspensão automática. A principal opção para substitui-lo é Philipe Sampaio.

O lance que rendeu a punição a Adryelson aconteceu por volta dos 25 minutos do segundo tempo. O zagueiro e o volante Jean Lucas, do Santos, se estranharam e levaram o amarelo.

Por outro lado, o Alvinegro contará com o retorno de Victor Cuesta. O zagueiro estava suspenso também pelo terceiro cartão amarelo e não pôde ser relacionado para a partida desta tarde.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Coritiba no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.