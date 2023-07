Bruno Lage exalta força coletiva do Botafogo em reação na Vila: 'Podia ter virado'

Rio - Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Bruno Lage ainda não conheceu sua primeira vitória. No entanto, após estar perdendo por dois gols de diferença, o empate contra o Santos demonstrou o poder de reação do líder do Brasileiro. O treinador português exaltou a força coletiva do Glorioso e ainda ressaltou que por pouco a vitória não foi conquistada.

"Foi exatamente aquilo que eu disse no dia da apresentação e quando eu estava assistindo ao jogo em casa... O Tiquinho marcou o gol, a equipe juntou e rezou junta, e eu senti um enorme poder coletivo. E foi isso que a equipe fez e quando estava dois a zero, preparamos a entrada do Carlos Alberto pela direita, para abrir o jogo e queríamos ter um homem mais pelos lados e fizemos um gol no contra-ataque. Depois a equipe voltou a ter reação, foi uma jogada fantástica, com um trabalho muito bom dos dois pontas de lança e equipe acreditou e sempre, e poderia ter virado o jogo. Resume-se a isso. É mais um ponto na caminhada do Botafogo", afirmou.

Ao analisar a atuação da sua equipe, Lage elogiou o começo de partida do Botafogo e também a evolução da equipe na parte final da segunda etapa.

"A equipe teve um comportamento muito bom, nos primeiros 20 primeiros minutos, depois o Santos destoou. Encontramos muitas vezes o Tchê Tchê muito atrás dos meias para receber e rodar, para controlar o jogo e tentar criar. Mas acho que fomos muito bem nos primeiros minutos, criamos uma ou outa situação e depois foi apanhada numa transição no gol do adversário. Equipe depois perdeu um pouco e continuamos insistindo na direita, quando poderíamos explorar o lado esquerdo. No intervalo corrigimos isso, o Victor (Sá) tem um jogo por dentro diferente do Luís (Henrique), o Tiquinho também anda naquela zona. A ideia era projetar mais o Marçal, e ir contra o adversário. A equipe voltou a entrar no jogo no segundo tempo, mas continuamos com um ritmo muito alto no jogo. As alterações para acrescentar e manter ritmo, e para impor dificuldades no adversário", opinou.