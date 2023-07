Museu Botafogo: clube anuncia início das obras, em General Severiano, para o mês de setembro

Rio - A história gloriosa do Botafogo vai ser exposta em um museu próprio. Em parceria com a MUDE Brasil, o clube divulgou que as obras do Museu Botafogo, em General Severiano, começarão no mês de setembro. O projeto terá uma área total de 1.500m². Na primeira fase, a exposição ocupará o foyer e o salão principal da sede, em General Severiano. O prazo de entrega será para agosto de 2024.



Durcesio Mello, presidente do Botafogo, celebrou a parceria com a MUDE, empresa especializada em administração de museus e exposições que desenvolveu o projeto, e afirmou que objetivo do local é honrar a história, além de projetar o futuro do Alvinegro.



"Quando firmamos a parceria com a MUDE e começamos a desenvolver o projeto do Museu Botafogo, assumimos uma responsabilidade com os botafoguenses: honrar a história e projetar o futuro do Clube com um equipamento cultural e turístico do mais alto nível. A escultura de Garrincha e esse novo marco na cidade do Rio de Janeiro, nossa Estrela Solitária, são o pontapé inicial para a realização desse sonho", declarou Durcesio.

O investimento total do projeto está orçado em R$ 18 milhões, sendo 10 milhões referentes à primeira fase, a ser inaugurada em 2024. Também existe a previsão da abertura de um restaurante no terraço do futuro museu, e há negociação com interessados em ocupar o espaço.

Ricardo Macieira, Arquiteto Coordenador e Curador do Museu Botafogo, também falou sobre o novo espaço que será inteiramente dedicado ao Glorioso.

"Estamos há mais de um ano trabalhando no conceito, no conteúdo, projetos executivos, licenças e orçamentos para garantir um espaço museológico à altura das tradições do Botafogo. Espaço este que não vai apenas reconhecer a importância do Botafogo no futebol e em outros esportes, mas irá principalmente nos lembrar como a história do Clube e da cidade do Rio de Janeiro estão interligadas", afirmou Macieira, ex-Secretário Municipal de Cultura do Rio.

Enquanto o Museu Botafogo não fica pronto, um evento nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), na sede do clube, vai apresentar a escultura "O Drible de um Anjo", uma homenagem ao ídolo Garrincha, e "A Estrela que nos conduz", um farol de 27 metros que promete iluminar o céu do Rio de Janeiro eternizando a Estrela Solitária.