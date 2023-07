Ex-interino do Botafogo, Cláudio Caçapa será técnico de clube belga de John Textor

Dono da SAF do Botafogo, o empresário John Textor anunciou nesta segunda-feira (24) a demissão de toda a comissão técnica do RWD Molenbeek, clube belga de seu portfólio. O novo comandante da equipe será Cláudio Caçapa, que trabalhou como interino do Botafogo entre a saída de Luís Castro e a chegada de Bruno Lage.

A decisão veio na reta final da pré-temporada do Molenbeek, que venceu o Lyon (FRA), outro clube de Textor, pelo placar de 1 a 0 em amistoso. Em nota, o empresário deixou nas entrelinhas que Vincent Euvrard, ex-técnico, não abraçava a ideia de colaboração entre os clubes e não dava oportunidades a todos os jogadores do elenco.

"Para alcançar nossa visão de longo prazo de ganhar campeonatos para Bruxelas, é de extrema importância criarmos um ambiente positivo, igualdade de oportunidades para todos os jogadores, um vestiário unificado e uma harmonia perfeita em todos os níveis da nossa organização. É minha responsabilidade garantir esse ambiente e as mudanças que fizemos neste período de intervalo atendem a esses ideais", disse.

Cláudio Caçapa, de acordo com o site "Sudinfo", é aguardado para assinar contrato e já comandar a equipe na estreia do Campeonato Belga, no sábado (29), contra o Racing Genk.

Pelo Botafogo, Caçapa conseguiu quatro vitórias em quatro jogos. No novo clube, ele irá reencontrar dois atletas que comandou no Alvinegro: Luis Segovia, zagueiro equatoriano, e Kayque, volante, que se recupera de lesão no joelho e irá se apresentar nas próximas semanas.