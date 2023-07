Botafogo x Coritiba: 15 mil ingressos já foram vendidos para partida no Nilton Santos

Rio - Promessa de casa cheia mais uma vez. Nesta segunda-feira (24), um dia após o empate heroico em 2 a 2 conquistado na Vila Belmiro contra o Santos, o Botafogo informou que 15 mil sócios-torcedores já garantiram seus ingressos para a partida do próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

A comercialização para os cadastrados no programa "Camisa 7" começou na última semana, e a venda para o público geral só terá início nesta quarta-feira (26), às 10h.

Em mais uma promoção para os sócios, os assinantes o plano "Preto" pagarão R$ 20 em qualquer setor do estádio, enquanto sócios do "Branco" pagarão R$ 30. Planos "Alvinegro" e "Glorioso" dão direito a check-in em todos os setores disponíveis.

Como de costume, o Botafogo colocou à disposição para sua torcida apenas os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior. Oeste Superior A, Oeste Superior B e Norte só serão abertos de acordo com a demanda. A expectativa é de, mais uma vez, público acima dos 30 mil.