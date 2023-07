Botafogo ultrapassa 50 mil sócios-torcedores e bate o recorde de sua história

Rio - O bom momento vivido pelo Botafogo dentro de campo fez o clube atingir uma marca importante. Pela primeira vez, o Glorioso ultrapassou os 50 mil sócios-torcedores, recorde absoluto em sua história.



“Mais uma marca expressiva que alcançamos ao lado dos nossos torcedores. Simboliza esta sinergia sem igual, entre clube e torcida, que tem feito a diferença e potencializado o trabalho de alto nível realizado internamente. Sem dúvida, é um indicativo que estamos no caminho certo e nos motiva a seguir com esta construção. Quero agradecer aos botafoguenses por acreditarem em nós, por todo envolvimento, e dizer para eles que vamos buscar sempre mais”, afirmou Thairo Arruda, CEO da SAF.



Desde a implementação da SAF, os números de sócio-torcedor do Botafogo foram impulsionados. Antes, o pico do time carioca foi em 2020, quando contratou Salomon Kalou e chegou a 33 mil sócios.



Em 2021, o sócio-torcedor do Botafogo foi totalmente reformulado. O “Camisa 7”, atual programa do clube, foi lançado em junho daquele ano.