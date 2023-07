Após sucesso no Botafogo, Claudio Caçapa é anunciado em time de John Textor na Bélgica

Rio - Após a passagem de sucesso pelo Botafogo, Claudio Caçapa recebeu uma nova oportunidade das mãos de John Textor. O ex-interino do Lyon, da França, e do Glorioso, foi anunciado nesta terça-feira (25) como o novo treinador do RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também pertence ao empresário norte-americano.

Será a primeira experiência de Claudio Caçapa como treinador principal. No Botafogo, ele comandou quatro jogos e teve 100% de aproveitamento até a chegada do português Bruno Lage. Caçapa chega acompanhado dos auxiliares Anderson Luiz dos Santos Valiñas e Igor De Camargo.

Claudio Caçapa foi técnico interino do Lyon, da França, por oito temporadas. Ele assumiu o Botafogo após a saída de Luís Castro para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e ficou no comando até a chegada de Bruno Lage. Desde a saída do ex-zagueiro, o Glorioso empatou duas partidas.

No anúncio, o clube belga ressaltou a intenção de John Textor fortalecer as relações entre os seus times. Além do Botafogo e do RWD Molenbeek, o Eagle Football Holdings LLC, grupo do empresário, também detém os direitos do Crystal Palaca, da Inglaterra, do Lyon, da França, e do FC Florida, dos Estados Unidos.