Sul-Americana: Conmebol muda o palco do jogo da volta entre Guarani e Botafogo

Paraguai - Nesta terça-feira, 25, a Conmebol informou que o jogo da volta do confronto entre Guarani-PAR e Botafogo, válido pelas oitavas de final da Sul-Americana, será disputado no Defensores del Chaco, em Assunção. Anteriormente, a partida estava marcada para acontecer no Estádio Manuel Ferreira, também localizada na capital paraguaia.

Esta, vale destacar, foi a única mudança. O jogo segue marcado para acontecer no dia 09 de agosto (quarta-feira), a partir das 19h (de Brasília).

Documento da Conmebol com a confirmação da mudança do local do jogo da volta entre Guarani, do Paraguai, e Botafogo Foto: Reprodução

O jogo de ida, por sua vez, está mantido para o Estádio Nilton Santos. Esta partida acontecerá no dia 02 de agosto (quarta-feira), também às 19h (de Brasília).

Com os cruzamentos já definidos em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, quem avançar no confronto enfrentará o vencedor de Defensa y Justicia-ARG e Emelec-EQU.