Vazam imagens da nova camisa do Botafogo; veja

Rio - Nesta terça-feira, 25, começaram a circular nas redes sociais imagens da nova camisa do Botafogo, que será usada pelo time já a partir do próximo fim de semana. Confira abaixo:

A nova camisa do Botafogo para 2023.



A peça, claro, conta com as tradicionais listras em preto e branco. Além disso, há detalhes que remetem ao calçadão de Copacabana. O Lance!, que teve acesso às imagens, foi o primeiro a noticiar como ficou a camisa.

O novo uniforme do Botafogo, vale lembrar, é assinado pela Reebok. O lançamento, por sua vez, acontecerá nesta quinta-feira.

Já a estreia será no jogo contra o Coritiba, às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.