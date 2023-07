Botafogo é goleado pelo Palmeiras e cai nas quartas do Campeonato Brasileiro Sub-20

São Paulo - Jogando fora de casa, o Botafogo foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0 e se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-20 na fase de quartas de final. Como o placar do jogo de ida, no Rio de Janeiro, foi 3 a 3, a equipe paulista avança para as semifinais da competição, e busca o bicampeonato consecutivo.

Em partida realizada no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, a equipe mandante dominou o jogo do início ao fim e não sofreu sustos. Aos quaro minutos do primeiro tempo, Luighi abriu o placar em belo chute cruzado na saída do goleiro. Aos 19, Kevin cobrou um escanteio fechado e marcou um belíssimo gol olímpico. O Glorioso tentou a reação, mas a equipe Alviverde matou o jogo com dois gols de Juninho, ambos na pequena área, aos 30 e 46 minutos da etapa final.

O adversário do Palmeiras na próxima fase da competição sairá do duelo entre Corinthians e Grêmio. Na primeira partida, a equipe paulista venceu, fora de casa, o tricolor gaúcho por 2 a 1. A volta será no próximo dia 28, em São Paulo.

Confira os gols do Palmeiras na partida: