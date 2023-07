Veja fotos: Botafogo inaugura estátua de Garrincha, novo farol e lança projeto de museu

Rio - Em evento realizado na sede de General Severiano, nesta terça-feira (25), o Botafogo inaugurou a estátua do grande ídolo Garrincha, um farol de 27 metros de altura com a estrela solitária, símbolo do clube, e também apresentou o projeto do novo museu.

A cerimônia contou com presenças de ídolos, dirigentes e familiares de Garrincha, além de convidados, jornalistas e torcedores, que curtiram o momento do lado de fora do clube.

O Museu Botafogo será dentro da sede de General Severiano e terá 1.500 m² de área construída. O valor para a nova iniciativa, tocada pelo presidente Durcesio Mello, foi levantado através de colaboração de torcedores ilustres, patrocinadores e projetos incentivados. A inauguração está prevista para julho de 2025.