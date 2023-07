Cruzeiro consegue liberação e enfrentará o Botafogo no Mineirão

Rio - O Cruzeiro entrou em acordo com a Minas Arena, administradora do Mineirão, e conseguiu a liberação para utilizar o estádio nos jogos contra Botafogo e Corinthians, nos dias 6 e 19 de agosto, respectivamente. Com isso, a Raposa voltará a atuar no local após mais de um mês.

O último jogo do Cruzeiro no Mineirão foi no dia 21 de junho, na derrota diante do Fortaleza por 1 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ainda não venceu no estádio como mandante (também perdeu para o Fluminense e Grêmio).

Um dos principais empecilhos dos clubes mineiros com a administradora do estádio é em relação ao estado do gramado, que foi bastante castigado com número elevado de shows. A Minas Arena, no entanto, garantiu uma boa qualidade do campo para os jogos contra Botafogo e Corinthians.

Apenas dois eventos estão marcados para o Mineirão no segundo semestre (nos dias 29 de julho e 8 de novembro). No dia 13 de julho, foi realizada uma reunião na sede do Governo de Minas Gerais e foi apresentado o calendário com jogos e eventos para o estádio nos próximos meses.

O Cruzeiro tem um acordo com o Mineirão até o fim de 2025. Estava previsto, para o fim deste mês, a assinatura do contrato definitivo, o que ainda não ocorreu. Os termos estão nas mãos do Governo de Minas para aprovação nos processos de diligência estatal.