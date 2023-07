Botafogo não deve renovar empréstimo com São Paulo e planeja transferência de Erison

Rio - O atacante Erison, de 24 anos, está emprestado ao São Paulo até o fim de 2023, porém, de acordo com informações do portal "Gazeta Esportiva", o Botafogo não deverá ampliar o vínculo do jogador com o clube paulista. O desejo do Alvinegro é de negociá-lo em definitivo no ano que vem.

Erison foi formado nas categorias de base do XV de Piracicaba, passou pelo Figueirense, até se destacar pelo Brasil de Pelotas, na Série B de 2021. No ano passado chegou ao Botafogo e foi artilheiro da equipe no ano com 15 gols em 34 jogos. Apesar disso, foi emprestado ao Estoril, de Portugal, no meio da temporada. Em 2023, foi emprestado ao São Paulo e atuou em apenas sete jogos, fazendo dois gols.

De acordo com informações da "Jovem Pan", Erison rejeitou uma proposta para atuar no futebol japonês. O vínculo do atacante com o Botafogo se encerra no fim de 2025. O Alvinegro acredita que pode receber alguma oferta do futebol europeu pelo jogador.