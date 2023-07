Botafogo é multado pela Conmebol por infrações nas homenagens a Joel Carli

Rio - O Botafogo foi multado pela Conmebol em 5 mil dólares (cerca de R$ 24 mil) por infrações na homenagem ao ex-zagueiro Joel Carli após o jogo contra o Magallanes (CHI), no dia 29 de junho, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, que terminou empatado pelo placar de 1 a 1.

De acordo com a denúncia, o Glorioso não respeitou o acordo inicial e excedeu o limite de convidados no gramado do Estádio Nilton Santos para a despedida do ídolo argentino, além de ter iniciado a cerimônia antes do término das entrevistas pós-jogo. As informações são do "ge".

Esta é a segunda multa que o Botafogo recebe na Sul-Americana. A primeira aconteceu no jogo contra a LDU, no dia 6/6, por saudar a torcida antes da foto oficial no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Comandado por Bruno Lage, o Botafogo está na fase oitavas de final da competição e jogará a primeira partida contra o Guaraní, do Paraguai, na próxima quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.