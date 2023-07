Luis Henrique sofre luxação no ombro direito e pode desfalcar o Botafogo por até três semanas

Rio - O atacante Luis Henrique sofreu uma luxação no ombro direito, e é ausência confirmada no Botafogo para o jogo contra o Coritiba, no domingo (30). O jogador, de 21 anos, treinará com restrições de contato nas próximas semanas, de acordo com comunicado emitido pelo clube.

O problema aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do empate com o Santos, pelo placar de 2 a 2, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Luis Henrique reclamou de fortes dores, deixou o gramado aos prantos e foi substituído. O Botafogo comunicou que a situação foi facilmente amenizada no vestiário pelo departamento médico do clube. De acordo com o "ge", ele pode ser desfalque por até três semanas.

Como provável titular pelo lado esquerdo, na vaga de Luis, aparece Victor Sá, que foi quem o substituiu no momento da lesão. O ponta se recuperou recentemente e deve receber uma oportunidade do técnico português Bruno Lage. Diego Hernández, uruguaio, aparece como segunda opção.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 40 pontos, tendo 11 de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Grêmio. A partida contra o Coritiba está marcada para às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, e os ingressos foram esgotados no primeiro dia de vendas para o público geral.