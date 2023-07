Botafogo acerta venda do zagueiro Kanu ao Bahia por R$ 10 milhões

Rio - O Botafogo acertou a venda dos direitos econômicos do zagueiro Kanu ao Bahia. O time nordestino se antecipou ao contrato por empréstimo, que iria até o fim do ano, e fechou a negociação por 1,9 milhão de euros (R$ 10 milhões na cotação atual). A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.



O Bahia se adiantou para comprar o jogador em definitvo por conta de uma proposta da Arábia Saudita que chegou ao Botafogo. Os baianos não estavam dispostos a perder seu capitão e decidiram investir para contratá-lo.



Por conta da antecipação, o Bahia conseguiu um desconto na transação e fará o pagamento em três parcelas. Inicialmente, a opção de compra estava fixada em 2,2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões). O jogador assinará por quatro temporadas.



Kanu, que tinha contrato com o Botafogo até o fim de 2025, chegou ao Bahia no início do ano e se transformou em um dos principais jogadores do elenco. Pelo clube, disputou 31 partidas na temporada.