Botafogo recusa oferta de clube saudita por Júnior Santos

Rio - O Botafogo recusou nesta quinta-feira (27) uma proposta do Al-Taawon, da Arábia Saudita, por Júnior Santos. O clube saudita ofereceu US$ 3 milhões (cerca de R$ 14 milhões na cotação atual) pelo atacante, segundo informações do "Canal do TF".

Júnior Santos é titular e é um dos jogadores mais importantes da equipe na temporada. Em 2023, soma 34 jogos, dois gols e três assistências. O Botafogo pagou cerca de R$ 5 milhões para recontratar o jogador no final de março e sequer abriu conversas com os sauditas.

O Botafogo não pretende perder jogadores titulares para a sequência da temporada. Além de recusar a oferta do Al-Taawon por Júnior Santos, o Alvinegro também já recusou propostas pelo zagueiro Adryelson e pelo atacante Tiquinho Soares.

Líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (30), contra o Coritiba, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada da competição. Na última partida, o Alvinegro empatou com o Santos, na Vila Belmiro.