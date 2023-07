'Está fora da casinha', declara Renato Gaúcho sobre a ótima fase do Botafogo no Brasileirão

Porto Alegre - Jogando como mandante, o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (26), na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Após o duelo, o técnico Renato Gaúcho participou da coletiva de imprensa na qual respondeu às perguntas dos jornalistas presentes na cobertura do duelo contra o Rubro-Negro.

Além do jogo, outro assunto abordado foi a situação do time gaúcho no Campeonato Brasileiro, no qual é o atual segundo colocado. O treinador destacou a ótima fase do líder Botafogo, mas ressaltou que as coisas ainda podem mudar no returno.

"O Grêmio não está disputando o campeonato sozinho com o Botafogo. O Botafogo está disputando com mais 19 equipes. Ele está fora da casinha, ele disparou. Não é o Botafogo, poderia ser qualquer outro time. É difícil ver um time no Campeonato Brasileiro disparar do jeito que o Botafogo disparou. Mas tem todo o segundo turno, muita coisa pode acontecer", afirmou Renato.

Grêmio e Botafogo voltam à campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, em especial, no domingo. O Glorioso recebe o Coritiba, no Nilton Santos, às 16h (de Brasília). Por sua vez, o tricolor gaúcho joga fora de casa, contra o Goiás, às 18h30 (de Brasília).